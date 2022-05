Dopo l’anteprima dello scorso fine settimana,, la pellicola con Tom Cruise,, Miles Teller e Jennifer Connelly è arrivata nei cinema dello stivale.

In una recente intervista, è stata proprio la star di Mad Men e Baby Driver, Jon Hamm, a parlare del giorno più memorabile trascorso sul set di Top Gun: Maverick: quello in cui ha incontrato, per la prima volta, Tom Cruise.

L’attore, dopo la domanda su quale sia stato il giorno più epico sul set della pellicola, racconta:

Facile. Il primo giorno. Arrivo sul set, che era in un hangar per aerei. C’erano due F-18 Super Hornet parcheggiati e c’era questa bandiera americana alta due piani e mezzo. Erano tutti in costume e perfettamente equipaggiati. Mi stavo quasi perdendo in questa prima passeggiata sul set, ma, quando finalmente arrivo, sento questo scrosciante applauso e qualcuno che dice “Eccolo che arriva!”. Mi domando chi sia, visto che non riuscivo a vederlo. Ed era Tom Cruise con questo sorriso da un milione di dollari. Mi dà questo grande abbraccio e mi dice “Benvenuto a bordo” al che io “Grazie!”. È stata una bella sensazione.

In un’altra intervista, che abbiamo già segnalato, Jon Hamm ha parlato del suo personaggio in Top Gun: Maverick che ha definito come una sorta di antitesi rispetto a quello che Tom Cruise è tornato a interpretare anni e anni dopo l’arrivo nei cinema della prima pellicola diretta da Tony Scott (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Trovate tutte le informazioni sul nuovo film con Tom Cruise, Top Gun: Maverick, nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate delle parole di Jon Hamm?

