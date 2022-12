Top Gun: Maverick, come la malattia di Val Kilmer ha influito sulla scena della reunion tra il protagonista e Iceman

Una delle scene più toccanti di Top Gun: Maverick (LEGGI LA RECENSIONE) è quella della reunion tra il protagonista (Tom Cruise) e Iceman (Val Kilmer), suo amico e ex-rivale. In una conversazione con Rian Johnson pubblicata da Variety, il regista del film, Joseph Kosinski, ha raccontato come sia stato lo stesso interprete di Iceman a proporre un particolare aspetto del personaggio e che a causa della sua malattia la scena sia stata in parte modificata.

Ecco le sue parole:

Kosinski: Questo è stato di sicuro uno dei giorni più memorabili sul set. È stato Val a proporre l’idea che Iceman fosse malato. Ho pensato che fosse un’idea molto coraggiosa sul suo ruolo, ma ovviamente si è aperta questa intera storyline per Iceman e Maverick che poi abbiamo inserito nella sceneggiatura. Nelle prime versioni, Iceman e Maverick avevano una conversazione per tutta la scena, era più parlata. Quando siamo andati avanti, l’abbiamo cambiata in modo che Iceman scrivesse a macchina la prima metà della scena.

[E questo è avvenuto] in parte proprio per quello, la difficoltà di parlare [l’attore ha subito un cancro alla gola che gli ha causato la perdita della voce]. Ma questo carica anche molto il momento in cui Iceman parla, alla fine della scena. Avevamo una versione in cui non c’era la battuta alla fine ed era una scena più triste, ma siamo riusciti ad inserire la battuta. Quei due ragazzi [Cruise e Kilmer] insieme non hanno fatto molti ciak. E quello che si vede sullo schermo era molto, lo si sentiva nella stanza quel giorno. È uno di quei giorni che non dimenticherò mai.