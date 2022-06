Top Gun: Maverick è stato – ed è tutt’ora – una pellicola ricca di aneddotica collegata tanto alla sua spericolata lavorazione, alle spettacolari riprese quanto agli inevitabili e nostalgici richiami al passato della prima pellicola, datata 1986, diretta dal compianto Tony Scott.

Nell’ultima puntata del Late Night with Seth Meyers, Miles Teller ha avuto la possibilità di proseguire questa interessante narrativa con una curiosità collegata… alle sue analisi del sangue!

L’attore, che in Top Gun: Maverick interpreta il figlio di Goose, ha raccontato che, dopo la lavorazione di una scena aerea, è stato spedito dal medico perché non si sentiva troppo bene:

Prosegue:

Torno dal dottore per i risultati delle analisi e scopriamo che nel mio sangue c’erano ritardanti di fiamma, pesticidi e carburante per jet. Ci ho pensato un attimo e ho realizzato che, per certi versi, era una roba tosta! Il giorno dopo torno sul set e Tom Cruise mi chiede “Come è andata Miles? Cosa ti hanno trovato?”. Io gli spiego che “Beh, sai Tom mi hanno trovato del carburante per jet nel sangue”. E lui, senza battere ciglio, mi dice “Sì, io ci sono nato ragazzo”. Ecco, quello è stato il mio momento Tom Cruise.