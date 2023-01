Top Gun: Maverick, i militari hanno confiscato la macchina fotografica del regista cancellandone la memoria

La già ricchissima aneddotica relativa alla lavorazione di Top Gun: Maverick si arricchisce con un nuovo particolare collegato alla collaborazione che la Paramount, Tom Cruise e il regista Joseph Josinski hanno avuto con le forze armate statunitensi.

In una chiacchierata fatta con Deadline, Kosinski ha spiegato che grazie al supporto logistico della Marina Militare statunitense, ha potuto vivere delle esperienze che, normalmente, sarebbero completamente precluse ai civili. Esperienze che hanno avuto anche dei risvolti negativi, come la confisca della macchina fotografica – e relativa cancellazione della memoria – perché aveva immortalato “qualcosa” che non andava fotografato.

La prima cosa che ho fatto dopo aver ottenuto questo lavoro è stato andare sulla portaerei Teddy Roosevelt. Sono salito a bordo di un jet Greyhound, che magari non sarà il più veloce, ma ho potuto volarci e poi prendere la catapulta per aerei. Quando dirigi un film, diventi una sorta di esperto della materia del tuo film. Ho vissuto il sogno di far parte della Marina per un paio di anni. Sono stato in posti dove i civili non possono andare. Ho visto cose che dei civili non potrebbero mai vedere. A un certo punto mi hanno anche confiscato la macchina fotografica. Hanno fatto tabula rasa. Avevo fatto delle foto e, magari, avevo catturato qualcosa che non doveva essere fotografato e la mia macchina da presa mi è stata rapidamente restituita senza più foto in memoria. Sono stato a China Lake e ho girato in un hangar top secret. Ed è stato fatto tutto per cercare di ottenere autenticità. Credo si avverta facilmente, vedendo il film, che non siamo in un qualche scenario creato a tavolino a Hollywood. C’è realismo. Abbiamo collaborato con chi crea davvero dei jet supersegreti. Un sogno diventato realtà.