Top Gun: Maverick, il montatore parla dell’incredibile mole di girato: più di 800 ore

Il tema dell’incredibile mole di girato effettuato per Top Gun: Maverick è stato affrontato già prima che la pellicola arrivasse nei cinema. In un’intervista risalente allo scorso aprile, il regista Joseph Kosinski aveva svelato:

E non si trattava solo di riprese esterne degli aerei, ma anche di sequenze ambientate all’interno dei cockpit che hanno comportato l’intervento diretto dei membri del cast.

L’argomento è tornato a galla che sulle pagine di Deadline grazie ad alcune recenti dichiarazioni del montatore del film campione d’incassi, Eddie Hamilton, che ha parlato del gigantesco quantitativo di girato:

Abbiamo girato fra le 800 e le 814 ore. Se devo essere onesto, a volte è stato letteralmente sfiancante. C’è stato un giorno, nel marzo del 2019, in cui c’erano in azione 27 macchine da presa perché c’erano 4 jet in cielo con svariate macchine da presa su di essi e due unità a terra, per un totale di 27 macchine da presa. Ricordo che, il giorno dopo, mi sono ritrovato con così tanto girato da pensare che sarebbe stato estremamente complicato lavorarci. Poi le giornate di lavoro delle riprese aeree erano molto lunghe, faticose, intense. Ma sai, quando hai così tanto girato per un film come Top Gun, dev’essere tutto straordinario dall’inizio alla fine perché il pubblico esige che sia così.