Il produttore e lo sceneggiatore di, Jerry Bruckheimer e Christopher McQuarrie, hanno voluto celebrare la memoria di Tony Scott, fratello di Ridley Scott e regista di tante, indimenticabili pellicole tra le quali, ovviamente, il primo Top Gun con Tom Cruise uscito nel 1986.

Anni e anni fa, sembrava che sarebbe stato proprio Tony Scott a dirigere il sequel del film prodotto da Jerry Bruckheimer e interpretato dalla star allora in ascesa. Poi però il 19 agosto del 2012 è arrivata la tragica notizia della morte per suicidio di Tony Scott e il tanto agognato seguito è entrato in un limbro da cui sarebbe uscito solo anni e anni dopo con la genesi e la lavorazione di Top Gun: Maverick.

Sulle pagine dell’Hollywood Reporter, Jerry Bruckheimer e Christopher McQuarrie hanno voluto porgere un tributo alla memoria del filmmaker scomparso dieci anni fa.

Bruckheimer: È con noi e ci guarda dall’alto ed è triste che non sia qua con noi, ma penso che il regista del sequel, Joseph Kosinski, abbia fatto un gran lavoro nel riprendere le fila di quello fatto da Tony. McQuarrie: Siamo tutti qua grazie a Tony. Devi ricordarti che nel 1986, quando guardavi Top Gun, Top Gun non era ancora Top Gun, i film non erano ancora quello che sono oggi e Top Gun, da questo punto di vista, è stato un cambiamento tettonico dovuto proprio a Tony. Quando Tony girava al massimo non c’era nessuno che riusciva a farlo meglio e non penso che, nel corso della sua vita, abbia ricevuto il riconoscimento che merita in quanto filmmaker di talento e incredibilmente influente.

