A tre mesi dal suo arrivo nelle sale, Top Gun: Maverick continua a macinare incassi e record al box office: recentemente ha raggiunto il sesto posto della classifica degli incassi di tutti i tempi negli USA. Del film dunque si continua a parlare e così, nei giorni scorsi, il suo regista, Joseph Kosinski, ha concesso una lunga intervista a The Hollywood Reporter, dalla quale vi abbiamo già riportato le sue parole in merito alla possibilità di un sequel e il suo commento a una popolare fan theory. In quest’occasione, il filmmaker ha però anche raccontato la reazione di Val Kilmer (Iceman), quando per la prima volta gli hanno mostrato la scena della reunion del suo personaggio con Maverick:

Tom [Cruise] è stato coinvolto in tutto il processo di montaggio per dare forma a quella scena e costruirla. Quindi non c’è mai stato un momento in cui gli è stato mostrato il finale. Era lì mentre si evolveva, e ovviamente ha avuto un ruolo fondamentale. Ma ricordo di averlo mostrato a Val per la prima volta. È un ricordo molto preciso, perché è venuto a vedere alcune parti del film. Era una scena che volevo fargli vedere e ovviamente eravamo tutti un po’ nervosi nel mostrargliela perché volevamo davvero che gli piacesse. Ma la sua reazione è stata bellissima. Era così felice e commosso che ci ha fatto sentire tutti molto bene e che forse avevamo fatto bene.

Kosinski si è poi soffermato sul confronto tra due dei nuovi personaggi introdotti nel sequel, Hangman (Glen Powell) e Rooster (Miles Teller), spiegando perché Maverick scelga il secondo per la missione finale:

Maverick aveva bisogno di scegliere una spalla per quella missione finale, qualcuno su cui poter contare, qualcuno che sarebbe tornato per lui, come fa Rooster nel terzo atto. Torna per Maverick nonostante tutto e tutti gli dicano di non farlo. Ecco cosa cercava Maverick in quella missione finale. Hangman è un pilota incredibile, ma ha ancora qualche lezione da imparare nel corso del film. E naturalmente, alla fine ne esce vincitore, in modo spettacolare. Hangman ha dovuto crescere, maturare come pilota, e alla fine del film ne esce fuori, dopo aver attraversato quell’arco e aver imparato la lezione. Credo che questo dimostri che Maverick ha scelto l’uomo giusto per la missione finale e, in un certo senso, Rooster ha ereditato molte di queste qualità da suo padre. E Maverick le ha viste in lui.