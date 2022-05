Questo complesso di idee e tecnica crea una seconda parte che è forse, quest’anno, l’esperienza cinematografica definitiva da vivere in sala. Leggi la recensione completa

Sono arrivate finalmente online le recensioni internazionali die sono tutte decisamente positive. Il film con Tom Cruise si prepara a sbarcare al Festival di Cannes (e in anteprima nei cinema italiani il 21 e 22 maggio, noi celebreremo i 25 anni di Arcadia Cinema proiettandolo in Sala Energia proprio il 21 maggio !) per poi uscire ufficialmente il 25 maggio. La critica sembra aver apprezzato molto il nuovo blockbuster che punta a valorizzare al massimo l’esperienza cinematografica, come ha sottolineato anche il nostro Gabriele Niola nella sua recensione:

Attualmente su RottenTomatoes il film ha il 96% di recensioni positive (su 57 monitorate), con un voto medio di 8.4/10. Vi riportiamo alcuni degli estratti delle recensioni:

Entertainment Weekly – Teller e Powell sono attraenti, attori all’apice della loro giovinezza e bellezza, sebbene il film sia in mano in praticamente ogni scena a Cruise.

Empire Magazine – Kosinski e co. restituiscono tutte le emozioni alla Top Gun e ancora di più: scene visivamente splendide, cameratismo tra l’equipaggio, scene d’azione aeree emozionanti, un sorprendente colpo emotivo finale e, con Tom Cruise, una interpretazione magnetica da star del cinema rassicurante quanto una vecchia giacca di pelle.

The Guardian – Ora voglio che Cruise faccia un sequel di Risky Business – Fuori i vecchi… i figli ballano e rifaccia la scena del balletto in mutande.

Los Angeles Times – Ridicolo e ridicolmente esaltante.

The Hollywood Reporter – Il sequel segue l’originale passo dopo passo, a un livello quasi comico. Eppure, sebbene sia così formulaico, non possiamo negare che sia un successo sia nella nostalgia che nel reinventarsi.

Indiewire – Kosinski non sarà in grado di raggiungere gli azzardi formalisti di Tony Scott, ma compensa con velocità, chiarezza e imperativo morale di spingersi oltre i limiti di ciò che sembra possibile.

Variety – Unendo le forze nuovamente col regista di Oblivion, Joseph Kosinski, il produttore e star perfezionista insiste sul pilotare personalmente i suoi aerei in quello che è un sequel impressionante.

Associated Press – Un esempio da manuale di come fare un sequel.

IGN – È un film d’intrattenimento stucchevole, eroico quasi alla follia come quelli di una volta, con entusiasmo alto migliaia di metri – un piacevole ritorno a un’epoca cinematografica molto più semplice.

Deadline – Supera l’originale in ogni maniera immaginabile, da un’interpretazione molto più consapevole da parte di Cruise a una storia molto emozionante, le sequenze “mozzafiato” aeree e qualsiasi altra cosa si voglia da un blockbuster di Hollywood.

The Film Stage – Una delle grandi abilità, spesso sottovalutate, che Tom Cruise ha sviluppato nella sua carriera decennale è come internalizzare il peso del tempo, un fattore cruciale nell’ethos di Maverick.

The Playlist – Per il pubblico cinematografico, Maverick è qualcosa di incredibile: il contenitore definitivo di ciò che si vuole dal classico blockbuster estivo.

Top Gun: Maverick sarà visibile, solo al cinema a partire dal 25 maggio: tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!