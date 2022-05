ha parlato con Comicbook della realizzazione die nello specifico delle difficoltà legate al suo desiderio di girare il più possibile dal vero.

Il regista ha raccontato infatti che non riteneva possibili le riprese di una scena in particolare, ma alla fine ha dovuto ricredersi:

C’è una sequenza a metà film in cui Maverick (Tom Cruise) effettua personalmente la dimostrazione a bassa quota. Per quella sequenza abbiamo ottenuto un permesso speciale dalla Marina per volare al di sotto dei 50 piedi a 600 miglia orarie. Quindi si tratta di una di quelle cose che non credo si ripeteranno mai.