Dopo aver parlato della scena finale di Top Gun: Maverick (LEGGI LO SPECIALE), l’ex astronauta Chris, in un’intervista video con Vanity fair, ha svelato un retroscena su quella d’apertura della pellicola con Tom Cruise. Qui vediamo il protagonista mettersi alla guida di un Dark Star che, portato a una velocità troppo elevata, causa l’espulsione del pilota dal velivolo.

Nelle immagini del film non vediamo esattamente cosa accade, mentre ecco succederebbe nella realtà:

Le espulsioni ad alta velocità non sono belle. Spesso uccidono il pilota. Gli aerei molto veloci sono dotati di una capsula di espulsione. L’intera parte anteriore dell’aeroplano si espelle o si separa e quindi, in caso di problemi di rottura del veicolo, ci si può espellere e l’intera capsula di salvataggio si separa dal veicolo e scende con un paracadute. Il fatto che Tom Cruise sia sopravvissuto in qualche modo alla rottura del velivolo credo significhi che in questo SR-72 Dark Star doveva esserci una capsula di salvataggio.