Top Gun: Maverick, il kolossal della Paramount diretto da Joseph Kosinski e interpretato da Tom Cruise, continua la sua marcia trionfale al box-office globale.

Il film ha infatti superato ufficialmente i 900 milioni di dollari incassati in tutto il mondo (Fonte: Box Office Mojo), una performance davvero degno di nota anche in virtù del fatto che si tratta di un risultato ottenuto senza la distribuzione in Cina. Come noto, negli ultimi anni il rapporto fra Hollywood e il mercato cinese si è decisamente raffreddato (anche per via di questioni politiche) e sono sempre meno le pellicole statunitensi ad arrivare nei cinema della nazione asiatica. Nel caso di Top Gun: Maverick si è anche creata una controversia non da poco per via della giacca indossata da Tom Cruise nel lungometraggio in cui sono visibili le bandiere giapponesi e taiwanesi, due nazioni non particolarmente amate in Cina. La tensione è così elevata che la Paramount ha anche perso un investitore cinese della pellicola, la Tencent.

Gli incassi di Top Gun: Maverick sono così suddivisi: 474.8 milioni di dollari sono stati raccolti nel mercato domestico e 427.1 milioni in quello internazionale. A questo punto il traguardo del miliardo di dollari si fa sempre più probabile considerato poi che in una piazza importante come quella sudcoreana, il film esordisce oggi nei cinema. Se la soglia del miliardo verrà effettivamente raggiunta e superata nelle prossime settimane, si tratterà di una prima volta assoluta nella carriera di Tom Cruise.

