Quando arriverà in streaming Top Gun: Maverick, la pellicola di Joseph Kosinski con Tom Cruise? Come noto, Top Gun: Maverick non osserverà la classica finestra di 45 giorni che separa l’arrivo nei cinema dei film targati Paramount dal debutto in streaming su Paramount+ e nei vari store digital.

E, stando a quanto affermato dal Presidente e CEO della divisione streaming della Paramount, non c’è ancora nulla di stabilito in materia di tempistiche (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Anche perché, a quanto pare, l’ultima decisione in merito spetta proprio a Tom Cruise.

Nell’ultima puntata del suo podcast, il noto insider Matthew Belloni ha discusso proprio di quando potremo vedere e rivedere in streaming Top Gun: Maverick raccontando che è Tom Cruise a tenere il coltello dalla parte del manico:

L’ultima volta che ho parlato con la Paramount la finestra era di 120 giorni, ma la major vorrebbe tornare a negoziare con Tom Cruise per accorciare la finestra per incassare un po’ di soldi dall’home video, a prescindere che si tratti di premium video on demand o Paramount+, questa cosa deve essere ancora stabilita. So che la Paramount vorrebbe metterlo in streaming presto, ma se continua ad andare così bene al cinema, Tom Cruise non avrebbe davvero alcun incentivo – soldi a parte – per accettare la cosa considerato che è un convinto sostenitore dell’esperienza del cinema in sala e ha il controllo di questo aspetto della distribuzione nel suo contratto.

Trovate tutte le informazioni sul nuovo film con Tom Cruise, Top Gun: Maverick, nella nostra scheda del film!

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Fonte: Matthew Belloni Podcast