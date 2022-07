Ci sono voluti trentasei anni, ma, alla fine, Top Gun: Maverick è arrivato nei cinema proseguendo nel racconto di una storia cominciata nel 1986 con la storica pellicola interpretata da Tom Cruise e Val Kilmer diretta da Tony Scott.

Il blockbuster della Paramount ha incassato, ad oggi, un miliardo e centoventisei milioni di dollari (fonte: box office mojo) diventando ufficialmente il primo film con Tom Cruise a superare il miliardo di dollari d’incasso. Giusto una manciata di giorni fa, abbiamo anche pubblicato un aggiornamento secondo cui il già alto assegno che Tom Cruise incasserà per Top Gun: Maverick sarà, in realtà, anche più ingente (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

L’incredibile successo avuto dalla pellicola, potrebbe spingere Tom Cruise, Jerry Bruckhemier, Joseph Kosinksi e la Paramount a mettere in cantiere un eventuale terzo capitolo della saga? Naturalmente, non ci sono indicazioni certe in tal senso anche se la questione è stata affrontata, con una certa vaghezza, anche da alcuni talent del lungometraggio durante gli impegni stampa.

In una recente intervista, uno dei nuovi attori della saga, Miles Teller ha detto che, effettivamente, ha toccato la questione del sequel di Top Gun: Maverick insieme a Tom Cruise specificando anche che qualsiasi decisione in materia spetta, ovviamente, alla leggendaria star di Hollywood.

Sarebbe grandioso (girare il sequel, ndr.), ma dipende tutto da Tom Cruise. Sto avendo qualche discussione in merito insieme a lui, ma sai, dobbiamo aspettare e vedere.

Anche il CEO della Paramount si era trovato a rispondere a una domanda sull’eventuale sequel di Top Gun: Maverick in un botta & risposta con Variety di qualche settimana fa. Il dirigente si era così espresso:

Vediamo dove saremo fra 35 anni! Non voglio fare speculazioni. Stiamo facendo questa corsa letteralmente incredibile. Il cielo è il limite di questo film.

