Anche se quest’anno non vedremonei cinema col settimo Mission: Impossible, avremo comunque la possibilità di ammirare la star in, il sequel della celeberrima pellicola anni ottanta diretta da Tony Scott.

La pellicola è stata rimandata svariate volte a causa della pandemia di nuovo Coronavirus, ma, secondo Manny Jacinto, interprete di Fritz in Top Gun: Maverick, varrà la pena attendere perché Tom Cruise “non deluderà” il pubblico.

Intervistato da Variety ha spiegato:

È stato divertente lavorarci. Ormai l’abbiamo girato tre anni fa. 30 anni dopo l’uscita del primo film. Ormai sono trascorsi 33 anni in cui la gente ha atteso di vederlo… non vedo l’ora. Posso garantire che Tom Cruise non deluderà il pubblico. È stato uno spasso da girare, almeno per quello che mi ricordo dopo tutto questo tempo [ride, ndr.] È stata un’esperienza fantastica e sono davvero emozionato che le persone possano vederlo.