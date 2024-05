In una nuova intervista con British GQ Hype, Glen Powell – Jake “Hangman” Seresin in Top Gun: Maverick – ha raccontato un divertente, e traumatizzante, scherzo da parte di Tom Cruise durante le riprese del film, quando l’attore ha finto di perdere il controllo all’elicottero da lui pilotato e sul quale Powell volava da passeggero.

Il duo infatti stava sorvolando Londra dopo aver girato alcune riprese aggiuntive dell’acclamato sequel ai Pinewood Studios:

Ad un certo punto Tom ha iniziato a urlare “Oh no, oh no, oh noooo” e ha fatto volare in picchiata l’elicottero sopra Londra. Ho iniziato a chiedermi se sarei stato il tizio senza nome trovato morto con Tom nell’enorme cratere nel bel mezzo di Londra.