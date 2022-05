L’impegno chemette nella produzione dei suoi film è leggendario, ma l’attore è particolarmente legato a Top Gun, e quindi non stupisce che nel realizzare il sequelci abbia messo ancor più passione e dedizione.

I membri del cast hanno assistito in prima persona all’impegno di Cruise, traendone anche ispirazione. Uno di loro, Glen Powell, ha recentemente raccontato un aneddoto legato alle sequenze sui jet girati per il film. Intervistato da Cinemablend alla CinemaCon, ha spiegato che Cruise ama “vivere velocemente” e che, rispetto agli altri attori coinvolti nel film, aveva meno limitazioni in ciò che poteva fare fisicamente dentro i jet ogni giorno, spingendosi spesso verso il limite:

È stato incredibilmente doloroso girare quelle scene. Ogni volta che salivamo là, dovevamo prepararci come a una battaglia. Appena tornavamo a terra eravamo esausti, soprattutto dopo aver volato un paio di volte. È questa l’altra cosa di Tom: vola più di chiunque altro nel film. Noi volavamo una volta al giorno ed eravamo spompatissimi… lui arrivava a volare tre volte. Quindi no, vi assicuro che non è stato divertente come uno potrebbe immaginare. Viene definito “cavalcare un drago”. Bisogna tenersi e cercare di sembrare i più fichi possibile. Dobbiamo sembrare dei fichi… e invece ci viene da vomitare. La metà delle scene in cui sono nel film sto letteralmente tenendo un sacchetto per il vomito mentre sto recitando.

Cruise evidentemente era il più esperto sul set, anche alla luce dell’esperienza acquisita con il primo Top Gun. Ha quindi collaborato a mettere insieme il programma di allenamento al volo per gli altri attori, in modo da metterli nelle condizioni di girare le scene sui jet dal vivo, e alla fine del programma ha anche fatto loro dei regali:

Tom ha organizzato un intero programma di allenamento per evitare che svenissimo in cabina di pilotaggio. È stato carino da parte sua. Abbiamo iniziato con i Cessna 172. E poi gli F-18. Quindi abbiamo fatto un processo graduale per aumentare la nostra tolleranza all’accelerazione, in modo che potessimo recitare mentre pilotavamo questi jet. Io ho una specie di amore per l’aviazione, e Tom continuava a chiedermi aggiornamenti per sapere se ero riuscito ad avanzare nel programma. Il giorno in cui ho finalmente passato l’esame di volo, sono sceso a terra e c’era un regalo per me con scritto “benvenuto nei cieli”, da parte sua. Parliamo di ore e ore di lezioni.

Tom Cruise è tornato in Top Gun: Maverick che arriverà al cinema il 27 maggio. Nel cast troviamo anche Val Kilmer, Jon Hamm, Ed Harris, Jennifer Connelly, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Miles Teller, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis, Jake Picking, Raymond Lee, Lewis Pullman, Bashir Salahuddin, Manny Jacinto, Kara Wang, Jack Schumacher, Jean Louisa Kelly e Lyliana Wray.

