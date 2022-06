Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Uno dei momenti più emozionanti di, la pellicola campione d’incassi con Tom Cruise, è di sicuro quello in cui ricompare in scenanei panni di Tom “Iceman” Kazansky.

Fin da quando il ritorno di Val Kilmer è stato reso noto, ben prima che la pellicola uscisse nelle sale, tutti si sono domandati come si sarebbe svolto in termini pratici perché l’attore, purtroppo, ha perso la possibilità di parlare in seguito al trattamento per la cura del cancro alla gola al quale si è sottoposto nel 2014.

Nella pellicola di recentissima uscita anche Iceman ha questo tumore e comunica tramite la digitazione. Eppure, nonostante questo, Val Kilmer ha una breve linea di dialogo in Top Gun: Maverick che è stata resa possibile grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale.

Come segnala Fortune il tutto è avvenuto, inizialmente, grazie alla partnership fatta nel 2021 da Val Kilmer con Sonantic per la creazione di una voce generata da una IA realizzata grazie all’analisi, fatta dall’algoritmo della compagnia, di ore e ore di materiale d’archivio in cui era naturalmente presente la voce della star da cui è stato poi estrapolato il modello. Questo procedimento è stato riproposto anche per fornire a Val Kilmer la voce in Top Gun: Maverick.

