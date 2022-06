Considerato il successo chesta avendo al cinema, in queste ultime settimane addetti ai lavori e appassionati sono tornati a celebrare anche la prima, storica pellicola del 1986 diretta da Tony Scott e interpretata da Tom Cruise.

L’Hollywood Reporter ha ricordato il cult degli anni ottanta insieme a Chris Lebenzon e Billy Weber, gli addetti al montaggio del lungometraggio diretto dal compianto Tony Scott. I due hanno avuto modo di parlare, fra le altre cose, di una delle scene più note del film, quella con il match di beach volley. Supponiamo sia quasi superflui ricordarla, ma, per praticità, eccola a seguire:

Questo frangente, come ha spiegato il regista del secondo episodio, Joseph Kosinski, non poteva non essere omaggiato anche da Top Gun: Maverick (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Nonostante l’iconicità della scena, la sua lavorazione quasi costò il posto al regista Tony Scott che, per girarla, impiegò un’intera giornata di riprese. La Paramount non gradì particolarmente la cosa considerato che, nella sceneggiatura, occupava sì e no un paragrafo.

Chris Lebenzon racconta:

Quella scena è stata lavorata come una vera partita. Hanno tenuto conto del punteggio e di tutto quanto e Tony l’ha girata come un commercial televisivo, cosa che fece imbestialire lo studio.

Billy Weber aggiunge:

Lo studio era incredibilmente infastidito. Il presidente della produzione, Charlie McGuire, dichiarò “Licenzierò questo tizio” perché aveva impiegato una giornata intera per girare la scena. E poi, naturalmente, è finita per diventare una delle scene più famose del film.

Di nuovo Lebenzon:

Non ce lo aspettavamo. Èd è stata interessante da montare. Non avevo mai lavorato a uno spot o a un video musicale. E quello era il punto forte di Tony.

