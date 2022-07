Toronto International Film Festival 2022: un programma ricchissimo e molto popolare

È stata annunciata ieri la lineup completa del Toronto International Film Festival (8 – 18 settembre), che torna in grande spolvero rispetto all’anno scorso con un’edizione sostanzialmente pre-pandemica (cinema a massima capacità, no mascherine, no green pass, conferenze stampa dal vivo ecc). Ben 260 i film che verranno presentati, di cui 9 anteprime mondiali, 18 anteprime e 45 eventi speciali.

Quello di Toronto è uno dei più importanti festival autunnali: assieme a Venezia, è un vero trampolino di lancio per gli Oscar, e spesso il film vincitore del premio del pubblico si ritrova tra i nominati dell’Academy. La differenza con Venezia, che lo precede di poco, è proprio l’assenza di una competizione vera e propria, e il programma di quest’anno si differenzia grandemente per la scarsità di pellicole d’autore.

Le anteprime mondiali sono Glass Onion: a Knives Out Mystery di Rian Johnson, The Swimmers di Sally El Hosaini (film d’apertura, proposto da Netflix come White Noise a Venezia), On the Come Up di Sanaa Lathan, Brother di Clement Virgo, Bros di Billy Eichner, My Policeman con Harry Styles, The Woman King di Viola Davis, The Fablemans di Steven Spielberg, Catherine Called Birdy di Lena Dunham. Ci sono poi film Veneziani come The Banshees of Inisherin di Martin McDonagh e The Whale di Darren Aronofsky e The Son di Florian Zeller. Inoltre troviamo Empire of Light di Sam Mendes, A Jazzman’s Blues di Tyler Perry, The Greatest Beer Run Ever di Peter Farrelly, Prisoner’s Daughter di Catherine Hardwicke. E ancora, evidenziamo Causeway con Jennifer Lawrence, Butcher’s Crossing con Nicolas Cage, The Good Nurse con Jessica Chastain ed Eddie Redmayne, The Menu con Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult e Ralph Fiennes, What’s Love got to do with it? con Emma Thompson e Lily James, Judi Dench in Allelujah, The Lost King di Stephen Frears con Sally Hawkins e Steve Coogan. L’Italia è rappresentata da The Hummingbird – Il colibrì, di Francesca Archibugi.

Toronto è un festival estremamente “popolare”, dove il pubblico è il vero padrone. Prima della pandemia, nel 2019, vi furono ben 307 mila biglietti staccati. L’obiettivo di quest’anno è tornare a cifre simili.

TORONTO FILM FESTIVAL 2022: LA LINEUP COMPLETA

GALA PRESENTATIONS

*Previously announced

Alice, Darling

Mary Nighy | Canada, USA

World Premiere

Black Ice

Hubert Davis | Canada

World Premiere

Butcher’s Crossing

Gabe Polsky | USA

World Premiere

The Greatest Beer Run Ever

Peter Farrelly | USA

World Premiere

The Hummingbird (Il Colibrì)

Francesca Archibugi | Italy, France

World Premiere

Hunt

Lee Jung-jae | South Korea

North American Premiere

A Jazzman’s Blues

Tyler Perry | USA

World Premiere

Kacchey

Limbu Shubham Yogi | India

World Premiere

Moving On

Paul Weitz | USA

World Premiere

Paris Memories

Alice Winocour | France

North American Premiere

Prisoner’s Daughter

Catherine Hardwicke | USA

World Premiere

Raymond & Ray

Rodrigo García | USA

World Premiere

Roost

Amy Redford | USA

World Premiere

Sidney

Reginald Hudlin | USA

World Premiere

The Son

Florian Zeller | United Kingdom

North American Premiere

*The Swimmers (Opening Night Film)

Sally El Hosaini | United Kingdom

World Premiere

What’s Love Got To Do With It?

Shekhar Kapur | United Kingdom

World Premiere

*The Woman King

Gina Prince-Bythewood | USA

World Premiere

SPECIAL PRESENTATIONS

Allelujah

Richard Eyre | United Kingdom

World Premiere

All Quiet on the Western Front

Edward Berger | USA, Germany

The Banshees Of Inisherin

Martin McDonagh | United Kingdom, Ireland, USA

North American Premiere

Blueback

Robert Connolly | Australia

World Premiere

The Blue Caftan

Maryam Touzani | Morocco, France, Belgium, Denmark

North American Premiere

Broker

Hirokazu Kore-eda | South Korea

Canadian Premiere

*Brother

Clement Virgo | Canada

World Premiere

*Bros

Nicholas Stoller | USA

World Premiere

*Catherine Called Birdy

Lena Dunham | United Kingdom

World Premiere

Causeway

Lila Neugebauer | USA

World Premiere

Chevalier

Stephen Williams | USA

World Premiere

Corsage

Marie Kreutzer | Austria, France, Germany

North American Premiere

Decision to Leave

Park Chan-wook | South Korea

North American Premiere

Devotion

JD Dillard | USA

World Premiere

Driving Madeleine

Christian Carion | France

International Premiere

El Suplente

Diego Lerman | Argentina, Italy, Mexico, Spain, France

Empire of Light

Sam Mendes | United Kingdom, USA

Canadian Premiere

The Eternal Daughter

Joanna Hogg | United Kingdom

North American Premiere

*The Fabelmans

Steven Spielberg | USA

World Premiere

*Glass Onion: A Knives Out Mystery

Rian Johnson | USA

World Premiere

Good Night Oppy

Ryan White | USA

International Premiere

The Good Nurse

Tobias Lindholm | USA

World Premiere

Holy Spider

Ali Abbasi | Denmark, Germany, Sweden, France

Canadian Premiere

Joyland

Saim Sadiq | Pakistan

North American Premiere

The King’s Horseman

Biyi Bandele | Nigeria

World Premiere

The Lost King

Stephen Frears | United Kingdom

World Premiere

A Man of Reason

Jung Woo-sung | South Korea

World Premiere

The Menu

Mark Mylod | USA

World Premiere

*On the Come Up

Sanaa Lathan | USA

World Premiere

One Fine Morning

Mia Hansen-Løve | France

Canadian Premiere

Other People’s Children

Rebecca Zlotowski | France

North American Premiere

Moonage Daydream

Brett Morgen | USA

North American Premiere

*My Policeman

Michael Grandage | United Kingdom

World Premiere

Nanny

Nikyatu Jusu | USA

International Premiere

No Bears

Jafar Panahi | Iran

North American Premiere

The Return of Tanya Tucker: Featuring Brandi Carlile

Kathlyn Horan | USA

International Premiere

Saint Omer

Alice Diop | France

North American Premiere

Sanctuary

Zachary Wigon | USA

World Premiere

Stories Not to be Told

Cesc Gay | Spain

World Premiere

Triangle of Sadness

Ruben Östlund | Sweden, United Kingdom, USA, France, Greece

North American Premiere

Walk Up

Hong Sangsoo | South Korea

World Premiere

Wendell & Wild

Henry Selick | USA

World Premiere

The Whale

Darren Aronofsky | USA

North American Premiere

Women Talking

Sarah Polley | USA

International Premiere

The Wonder

Sebastián Lelio | United Kingdom, Ireland

Canadian Premiere