La Torre Nera, per Mike Flanagan il film ha sbagliato ogni cosa

Mike Flanagan, oltre a essere un brillante autore e regista di acclamate serie TV horror come Hill House, Bly Manor e Midnight Mass, è anche un grande esperto di adattamenti di Stephen King tanto che, qualche mese fa, ha anche acquistato, insieme al suo socio Trevor Macy, i diritti di sfruttamento di La Torre Nera con l’intenzione di realizzarne una serie. Produzione che, con tutta probabilità, verrà fatta insieme ad Amazon dato che Mike Flanagan e il suo socio non hanno rinnovato il loro accordo con Netflix e hanno infatti unito le forse insieme ad Amazon (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Intervenuto al podcast Script Apart, Mike Flanagan ha spiegato che, secondo lui (ma verrebbe dire non solo lui considerato il flop critico e commerciale) il film de La Torre Nera uscito nel 2017 (LEGGI LA RECENSIONE) ha sbagliato completamente approccio. E ha detto che quello che lui ha in testa è radicalmente diverso dalla serie Tv che Amazon stava già tentando di sviluppare anni fa.

Il mio adattamento di La Torre Nera non potrebbe essere più diverso dal film. Quell’approccio era sbagliato a ogni livello ed è stato così errato che ha reso a lungo sterile la terra sotto ai piedi di chiunque abbia avuto intenzione di piantare un qualche seme di questa saga. Ma questo è quello che stiamo iniziando a fare, nonostante gli incredibili danni che quella pellicola ha fatto a una potenziale nuova iterazione. Sono stati in grado di superarla con la serie che era stata inizialmente proposta ad Amazon – che era drasticamente differente da quella che ho proposto io – e che poi non è mai decollata. Anche quella ha avuto un impatto, ed ora io stesso sono ad Amazon. È il mio nuovo studio per i nostri progetti televisivi e posso capirli nel momento in cui mi esprimono eventuali dubbi considerati tutti i soldi che hanno già speso.

FONTE: Script Apart Podcast