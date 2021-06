Collider riporta in esclusiva chesarà produttrice e protagonista di, un film basato sulla celebre torre del terrore a caduta libera dei parchi Disney’s Hollywood Studios, Disney California Adventure, Walt Disney Studios e Tokyo DisneySea.

Il regista di Toy Story 4 e sceneggiatore di Inside Out, Josh Cooley, è al momento impegnato a scrivere la sceneggiatura anche se per il momento la storia rimane sotto chiave.

Johansson produrrà attraverso la sua compagnia These Pictures assieme a Jonathan Lia, e pare che per la regia la Disney sia decisa a “puntare in alto”.

Il progetto arriva sulla scia di altri adattamenti di attrazioni Disney: una su tutte Pirati dei Caraibi, ma anche Tomorrowland e il film di prossima uscita Jungle Cruise.

Rivedremo Scarlett Johansson in Black Widow, il nuovo film dei Marvel Studios in arrivo al cinema e con accesso VIP su Disney+ il prossimo 9 luglio (in Italia, in realtà, sarà in sala dal 7 luglio). Tra i prossimi impieghi anche Sing 2 e Bride, una nuova rivisitazione della storia di La moglie di Frankenstein per Apple e A24.

