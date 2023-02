Toy Story 5: Pete Docter preannuncia un film “sorprendente”

A sorpresa, in occasione dell’annuncio dei dati finanziari dell’ultimo trimestre del 2022, la Disney ha annunciato di essere al lavoro su Toy Story 5.

In una recente intervista The Wrap, Pete Docter – direttore creativo dei Pixar Animation Studios – ha parlato del progetto preannunciando che sarà qualcosa di “sorprendente”.

Il motivo è che il modus operandi della Pixar, stando a Docter, è di non programmare sequel in anticipo:

La cosa che stiamo facendo da un po’ di tempo è lavorare ai film senza programmare nulla per il futuro. Quando abbiamo lavorato al primo Toy Story non avevamo idea che ci sarebbe stato un Toy Story 2. Ci concentriamo su un film, ma poi quando lo realizziamo finiamo in posti inaspettati che è la parte del processo creativo che amo di più. Se sapessi esattamente cosa faccio quando inizio a lavorare a un film non avrebbe senso farlo. Scopro così tante cose lungo la strada.