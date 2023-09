Si farà mai un prequel di Training Day, il film del 2001 diretto da Antoine Fuqua e scritto da David Ayer con Denzel Washington e Ethan Hawke?

Stando al regista, durante un’intervista recente, il progetto è diventato improbabile:

C’è stato un tempo in cui un prequel di Training Day sembrava interessante, ma doveva essere realizzato con Denzel all’epoca, quando era più vicino a quell’età. Non sarebbe lo stesso oggi senza di lui.

Sul film originale e sul fatto che sia ancora apprezzato:

Non so esattamente perché, parliamo sempre di bene e male e di come non importa quanto il male possa essere seducente, bisogna prendere le decisioni giuste, ma il mondo è cambiato.

Il prequel di Training Day in sviluppo alcuni anni fan doveva seguire una versione più giovane di Alonzo Harris, il personaggio che condusse Denzel Washington al suo secondo Oscar; nel film Ethan Hawke interpretava l’investigatore Jake Hoyt, ruolo che gli valse una candidatura come miglior attore non protagonista.

Con un budget stimato di 45 milioni di dollari, la pellicola ne incassò 104,8 in tutto il mondo.

Classifiche consigliate