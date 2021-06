Transformers: Il risveglio, il nuovo film ispirato alla serie animata sui Biocombat

Alcune ore fa abbiamo appreso dell’inizio delle riprese del nuovo film deicon Anthony Ramos e Dominique Fishback tra i protagonisti.

L’annuncio è arrivato in occasione di una conferenza stampa durante la quale è stato svelato il titolo del film, ovvero Transformers: Rise of the Beasts (in Italia Transformers: Il risveglio).

Alla regia troviamo il regista di Creed 2, Steven Caple Jr, che dirigerà il progetto per i prossimi mesi in vista di una data d’uscita fissata al 24 giugno 2022. Tra le fonti di ispirazione, la serie animata Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat (Beast Wars – Transformers), andata in onda in Italia tra il 1997 e il 2000.

“Ci sono razze diverse di Transformers” ha commentato Caple. “Nel nostro film in particolare sono animali preistorici che viaggiano nel tempo e nello spazio, e li ritroviamo qui sulla Terra“.

La pellicola sarà ambientata in parte a Brooklyn, a New York, e poi anche in Perù. “Non credo che un film di questo calibro sia mai stato girato lì” ha commentato il regista.

Il produttore Lorenzo Di Bonaventura ha inoltre rivelato che il film sarà ambientato nel 1994 e il finale sarà un’esperienza epica:

Vogliamo realizzare un film che abbia le proporzioni e lo spettacolo dei film di Michael Bay, il cuore e l’umorismo di Bumblebee, e che rifletta il rapporto di Shia [LaBeouf] con Bumblebee [nei film di Bay].

Di recente la Paramount Pictures ha messo in cantiere un altro film dei Transformers coinvolgendo lo sceneggiatore Marco Ramirez, creatore della serie della serie Marvel/Netflix The Defenders, mentre Angel Manuel Soto (Charm City Kings) si occuperà della regia.