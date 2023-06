Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel nuovo film della saga degli Autobot, Transformers: Il risveglio, c’è una scena dopo i titoli di coda che prelude a un ampliamento delle ambizioni della saga. Il film conclude la storia della minaccia della Terra da parte di Unicron e salda l’amicizia tra Autobot e nuovi protagonisti umani, alzando l’asticella proprio con questa scena.

Cosa succede nella scena mid-credits di Transformers: Il risveglio

La scena è solo una, e si trova dopo i titoli di coda iniziali.

Dopo la fine dell’avventura, il personaggio di Anthony Ramos (Noah Diaz) finalmente trova un lavoro nel settore della sicurezza, nonostante durante il film avessimo visto che il suo passato turbolento e alcune referenze non proprio immacolate gli avevano impedito di essere assunto. Il datore di lavoro che lo sta assumendo è l’attore Michael Kelly (noto per House of Cards).

Si capisce ben presto, e lo capisce anche Noah, che questo non è un lavoro normale, ma qualcosa di molto particolare per cui è stato chiamato in virtù della sua esperienza con gli Autobot e della sua nuova identità come eroe. Lungo la conversazione che si fa sempre più rivelatrice quello che sembra un normale ufficio di una piccola impresa di sicurezza si apre e svela di essere parte di un hangar molto più grande. Noah è stato reclutato per prendere parte a compiti molto più importanti di qualsiasi lavoro: ci sono aerei e mezzi fantascientifici.

Alla fine della conversazione Noah riceve un bigliettino da visita con la richiesta di pensarci su e fargli sapere. Il bigliettino da visita reca logo e nome: G.I. Joe.

Il crossover tra Transformers e G.I. Joe

A quanto sembra le due proprietà intellettuali della società di giocattoli Hasbro convergeranno in uno o più film in cui unire le forze. I due franchise fino ad oggi sono sempre stati separati. Transformers a partire dal 2007 ha avuto cinque film in live action a sè dedicati diretti da Michael Bay, uno spin-off su Bumblebee e questo reboot. I G.I. Joe invece ha avuto due film a sè dedicati (uno nel 2009 e uno nel 2013) e un reboot nel 2021.

