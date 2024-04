Qualche giorno fa, vi abbiamo mostrato il primo trailer di Transformers One, pellicola d’animazione prequel che narrerà le origini di alcuni dei personaggi più noti del franchise. In arrivo a fine settembre, il film vede come protagonisti Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli. In un’intervista con IGN, il regista Josh Cooley ha anticipato che nella storia scopriremo nuovi aspetti di Optimus Prime, all’epoca ancora conosciuto come Orion Pax:

Credo che, come per chiunque altro, ci sia un livello di maturità che non si raggiunge se non si è passati attraverso qualcosa e Orion Pax è sicuramente questo. È un personaggio motivato, ma forse all’inizio non lo fa nel modo giusto e poi scopre davvero come diventare Optimus Prime e come guadagnarsi questo nome. Anche questo è stato un aspetto importante del lavoro con Chris. Chris Hemsworth [doppiatore del personaggio del personaggio nella versione originale] ha voluto che il suo personaggio avesse un arco narrativo che non fosse solo “non so niente e ora sono il più grande del mondo”. Deve avere qualcosa che sia un po’ un difetto caratteriale che deve superare.

A proposito invece di Megatron:

Li trattiamo come fratelli [Megatron e Orion]. Sono della stessa generazione e hanno un rapporto molto stretto, come i migliori amici. Sul loro pianeta accade qualcosa a cui entrambi reagiscono in modo diverso. Per me era importante fare in modo che Megatron [nel film noto come D-16] non venisse percepito come il villain solo perché è il villain. Ho voluto iniziare questo film facendo finta che non abbiate mai visto i film Transformers prima d’ora. Se guardaste questo film [senza aver visto gli altri], non sapreste che diventerà un villain. Si capisce perché si comporta in quel modo e si assiste alla naturale separazione tra i due, che in un certo senso è un po’ tragica.

Parlando con Screenrant, Cooley si è invece concentrato sul Pianeta Cybertron, che vedremo in una forma completamente inedita:

È stata una delle cose che mi ha entusiasmato di più di questo film fin dall’inizio. Non abbiamo mai visto Cybertron quando le cose vanno bene. L’abbiamo sempre vista quando sta morendo o sta cadendo a pezzi o sta per esplodere, e i personaggi devono partire per andare sulla Terra. Sapendo che il loro intero pianeta è fatto di metallo – cosa affascinante, perché non l’ho mai visto prima sullo schermo e mi chiedo che aspetto abbia – ero entusiasta di vedere cosa potesse essere. E anche solo di vedere che aspetto ha quando tutto va alla grande. Abbiamo esaminato tutte le diverse versioni di Cybertron, come sono state rappresentate, e ci siamo chiesti: “Come possiamo rendere la nostra versione diversa ma anche rimanere fedele [alla tradizione]? E anche un posto bello e dove vorresti essere?“. Perché in realtà Cybertron è quello che c’è in ballo per l’intera specie. Vogliono rimanere lì e in seguito combatteranno per questo. Si vuole amare questo posto e si vuole essere lì come spettatori.

L’uscita del trailer ha anche portato molti fan a chiedersi se il film sia canonico all’interno del franchise o una storia a se stante. In un’intervista con CB, il regista rivela che è entrambe le cose, spiegando:

La Hasbro mi ha dato questa bibbia dell’intera storia dei Transformers che, come probabilmente sapete, è enorme. E ho pensato: “Non sapevo che fosse così profonda“. Aveva dimensioni simili a quella di Tolkien… Ovviamente ci sono diverse varianti. Quindi abbiamo fatto la nostra interpretazione sulle origini dei personaggi, che rimane fedele alla tradizione dei Transformers, ma è anche qualcosa che non abbiamo mai visto prima sullo schermo. Quindi non direi che si tratta di un prequel diretto di qualcosa che è stato fatto con i live-action, ma è sicuramente anche una storia a sé stante.

Cosa ne pensate? Quanto attendete Transformers One? Lasciate un commento!

