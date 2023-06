Come abbiamo visto, Hailee Steinfeld non conosce i piani per il sequel di Bumblebee dopo aver recitato nello spin-off di Transformers qualche anno fa.

In occasione di un’intervista con Screenrant, il produttore Lorenzo di Bonaventura non si è sbilanciato sulla possibilità di un sequel, ma ha ammesso che vorrebbe tornare a lavorare con John Cena.

Il produttore ha prima di tutto smentito una popolare teoria tra i fan: “Posso smentirlo [che il personaggio di Cena in Bumblebee e Duke di G.I. Joe siano la stessa persona], ma capisco perché lo pensino vista l’energia che condividono i due personaggi“.

Ha poi aggiunto: “Adorerei lavorare di nuovo con John, è fantastico. Magari riusciremo a riportarlo nella saga“.

Nel cast del nuovo Transformers: Il risveglio, al cinema da domani 7 giugno, troviamo Anthony Ramos e Dominique Fishback.

Cosa ne pensate e quanto attendete Transformers: il risveglio? Lasciate un commento!

Classifiche consigliate