Transformers: Il risveglio, Anthony Ramos parla dell’espansione del mondo

In una recente intervista con ET, Anthony Ramos ha parlato di Transformers: Il risveglio, il film in arrivo a giugno, parlando delle sue ambizioni.

Stando all’attore, il film espanderà il mondo di Transformers:

È splendido, ed è diverso. C’è molto green screen, tanta azione e non c’è un pubblico dal vivo come a teatro, ma è uno spasso. Il nostro film non è come gli altri, Steven Caple Jr., regista di Creed 2, ha le idee molte chiare e vuole espandere il mondo. Adesso ci sono le guerre, Dominique Fishback, che viene da Brooklyn anche lei, è la co-protagonista. Ci sono nuovi personaggi come Optimus Primal, Cheetor, e un mucchio di quelli originali… Optimus Prime e Bumble Bee. Stiamo espandendo il mondo!

Transformers: Il risveglio arriverà al cinema il 9 giugno 2023. Nel cast troviamo Anthony Ramos, Dominiquie Fishback, Luna Lauren Valez, Peter Cullen e Ron Perlman (doppiatore di Optimus Primal).

