Transformers: Il risveglio, Anthony Ramos ha preso la patente prima di girare il film

In occasione della presentazione di Transformers: Il risveglio al SXSW, Anthony Ramos ha parlato delle riprese della pellicola.

In occasione di una conferenza l’attore ha spiegato di aver preso la patente proprio prima delle riprese:

In effetti ho preso la patente per il film di Transformers. Ne vado molto fiero, è uno dei più grandi traguardi di tutta la mia vita.

Ospite dell’evento anche Lorenzo di Bonavetura, produttore del film, che ha parlato dell’ambientazione e delle battaglie del film:

Quello di cui ci siamo resi conti è che bisogna trovare posti straordinari perché fa parte dell’avventura, perciò abbiamo scelto il Machu Picchu, specialmente perché siamo stati i primi ad aver girato lì a parte un piccolo film girato in Perù. Si tratta di qualcosa di inedito ed è maestoso.

Molte persone pensano alle proporzioni, ed ecco perché abbiamo spinto molto sul lato grandioso ed epico non solo per quanto riguarda l’aspetto visivo, ma anche per le battaglie. In questo film c’è una delle più grandi battaglie che abbiamo mai realizzato.