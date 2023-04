Come annunciato, il nuovo trailer di Transformers: il risveglio arriverà online giovedì, in occasione del panel della Paramount Pictures alla CinemaCon di Las Vegas.

Nell’attesa, il produttore Lorenzo Di Bonaventura ha parlato con Collider di quanto il film in arrivo sia diverso da quelli diretti da Michael Bay: “Credo che la struttura generale sia decisamente unica, anche se tutto sarà come sempre influenzato da quanto fatto nei film di Bay per molti versi perché è così che sono stati resi i robot. Ma proprio come fatto con Bumblebee, abbiamo dato al film un tocco diverso”.

Ha poi aggiunto: “Nel realizzare Bumblebee il nostro obiettivo era capire fino a quanto potessimo spingerci per realizzare un film intimo con un robot. […] Credo che il film ci sia riuscito benissimo, ci sono dei fan che si sono lamentati per la mancanza di azione, ma in generale è stato un film accolto molto bene. Quando abbiamo iniziato a lavorare a questo film la speranza era di arrivare all’intimità di Bumblebee con le proporzioni che ci sono sempre state in quelli che chiamiamo i ‘film di Bay’“.

Ha poi aggiunto: “L’aspetto unico di questo film è che abbiamo in realtà un Transformer con uno sviluppo nel corso della storia, e mi riferisco a Optimus“.

Il produttore ha inoltre confermato che di fatto Il risveglio sarà un prequel di quanto visto nel film di Michael Bay visto che conosceremo un Optimus Prime molto diverso: “Soltanto alla fine del film Optimus diventerà il personaggio dei film di Bay. Sarà commovente“.

Transformers: Il risveglio arriverà al cinema il 9 giugno 2023. Nel cast troviamo Anthony Ramos, Dominiquie Fishback, Luna Lauren Valez, Peter Cullen e Ron Perlman (doppiatore di Optimus Primal).

