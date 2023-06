Durante un’intervista con Screenrant, in occasione della promozione di Transformers: Il risveglio, Peter Dinklage ha spiegato perché ama interpretare dei cattivi.

“Sono uno spasso da interpretare. In base alla mia esperienza i cattivi sono i ruoli più belli al cinema perché a loro non importa nulla” ha spiegato. “E poi parliamo di film, perciò siamo al sicuro. Li adoriamo perché non sposiamo veramente ciò che fanno. Ho interpretato diversi cattivi nella mia carriera e trovo che siano uno spasso“.

Nel cast del nuovo Transformers: Il risveglio, al cinema dallo scorso 7 giugno, troviamo Anthony Ramos e Dominique Fishback.

Cosa ne pensate, avete visto Transformers: il risveglio? Lasciate un commento!

