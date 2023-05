A meno di un mese dal suo arrivo nelle sale, è stava svelata la durata di Transformers: il risveglio, atteso nuovo episodio della saga ambientato tra Bumblebee e i film di Michael Bay (GUARDA IL NUOVO TRAILER). Secondo quanto riporta Collider, la pellicola durerà 1 ora e 57 minuti, non includendo i titoli di coda.

Si tratta di una durata notevolmente inferiore rispetto a quella dei film di Bay, che superavano tutti le due ore, fino ad arrivare alle quasi tre di Transformers 4: L’Era dell’Estinzione. Bumblebee invece, arrivato nelle sale nel 2018, durava 114 minuti, tre in meno de il risveglio.

Nel cast del nuovo Transformers, al cinema dal 7 giugno, troviamo Anthony Ramos e Dominique Fishback. Ecco la sinossi:

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.