Arriverà nelle sale il prossimo 7 giugno Transformers: il risveglio, atteso nuovo episodio della saga ambientato tra Bumblebee e i film di Michael Bay (GUARDA IL NUOVO TRAILER).

In un’intervista con The Hollywood Reporter, il regista Steven Caple Jr. ha rivelato di essersi rivolto a Bay per avere alcuni consigli sulla realizzare della pellicola. Ecco quali:

Vuoi essere sicuro di essere nella tua bolla creativa quando cerchi di progettare questo mondo e costruire il franchise, ma come quando sono entrato nel franchise di Creed [Caple Jr. ha diretto il secondo capitolo] chiami quelli che l’hanno fatto prima di te, che si tratti di Sylvester Stallone o di Ryan Coogler [regista del primo Creed]. Quindi sto facendo lo stesso. Ho contattato Michael Bay, che ovviamente è un produttore di questo progetto. All’epoca stava girando Ambulance, ma ha comunque risposto al telefono ed è saltato su Zoom. E in gran parte gli ho chiesto cose come: “Come faccio a gestire gli effetti visivi?“, perché era un settore nuovo per me. È stata un’enorme curva di apprendimento ed è stato come andare di nuovo a scuola, per così dire. Dal lunedì al venerdì mi preparavo per il film e il sabato e la domenica imparavo molto dal supervisore degli effetti visivi e dalle telefonate con Michael Bay. Mi ha dato suggerimenti e consigli su come realizzare determinate cose: devi assolutamente rivolgerti a chi l’ha fatto prima di te. Aiuta.

Nel cast del nuovo Transformers troviamo Anthony Ramos e Dominique Fishback. Ecco la sinossi:

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

Cosa ne pensate dei consigli di Michael Bay al regista di Transformers: il risveglio? Lasciate un commento!

Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: THR

Classifiche consigliate