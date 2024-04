Spesso accade a Hollywood che degli attori “andati di moda” in un dato periodo, per un po’ di tempo scompaiano quasi del tutto dai radar per poi tornare alla ribalta con forza, come sta accadendo ad esempio a Josh Hartnett che, dopo essere riapparso in un recente episodio di Black Mirror e in Oppenheimer di Christopher Nolan, sarà anche il protagonista di Trap, il nuovo thriller di M Night Shyamalan.

Durante un Q&A organizzato da Warner in occasione del lancio del primo trailer di Trap, M Night Shyamalan ha potuto parlare anche del casting di Josh Hartnett spiegando quanto segue:

Quando ho incontrato Josh viveva fuori Londra. In quel periodo, stava crescendo tre ragazze e si poteva vedere che aveva curato la sua vita in modo ricco e che aveva molto da dire. Quando ho parlato con lui, ho capito che era molto intelligente, molto analitico. Era la persona giusta al momento giusto. L’ho visto in Black Mirror. Episodio fantastico. Poi Christopher Nolan lo ha scelto per Oppenheimer. Ha fatto molte ottime scelte. Ho imparato molto. È così bello quando incontri un artista con molto da dire.

La logline di Trap viene così descritta:

Un padre e una figlia vanno a un concerto di musica pop dove realizzano di essere al centro di un evento oscuro e sinistro.

Il film sarà nelle sale cinematografiche americane ad agosto. Per l’Italia non c’è ancora una data precisa.

