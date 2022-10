Tre film di Pinocchio nello stesso anno, il commento di Guillermo del Toro

Il Pinocchio di Guillermo del Toro in arrivo a dicembre sarà il terzo progetto a uscire nel 2022 dedicato alla celebre opera di Carlo Collodi dopo Pinocchio: A True Story distribuito dalla Lionsgate e quello della Disney arrivato su Disney+.

In un’intervista con Screenrant il regista ha espresso il suo parere in proposito:

Credo che coincidenze come questa vadano bene, perché è una storia che può essere raccontata tante volte e in modi diversi. Ed è uno dei motivi per cui ho accettato di prenderne la titolarità, perché si tratta non solo di una storia che ho con me da quasi vent’anni, ma anche perché dice alle persone: “Guardate, questo film sarà in linea con La spina del diavolo e Il labirinto del fauno“.

Non è un film realizzato per i bambini, ma è un film che può essere visto da tutta la famiglia, ha un cuore molto dolce […] e riuscirà a distinguersi dalle altre versioni. Ha un punto di vista molto, molto specifico. Quando la vedi così, ti rendi piacevolmente conto della coincidenza, e non badi alla competizione.