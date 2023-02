Triangle of Sadness: per Ashton Kutcher il film fa “una rappresentazione accurata” del mondo dei modelli

In un’intervista video con Esquire, Ashton Kutcher ha parlato di Triangle of Sadness (LEGGI LA RECENSIONE), film di Ruben Östlund vincitore della Palma d’Oro.

Le vicende della pellicola vedono come protagonisti un modello, Carl, e la sua fidanzata Yaya, un’influencer, e le prime scene ci mostrano il ragazzo partecipare a un casting. Ricordando dunque la sua esperienza come modello per il catalogo di Abercrombie & Fitch, l’attore ha lodato quanto sia accurata la rappresentazione dell’industria che fa Triangle of Sadness. Ecco le sue parole:

Se volete vedere una rappresentazione straordinariamente accurata di cosa significhi essere un modello, guardate i primi 10 minuti di Triangle of Sadness. Ricordo di aver vissuto quella scena. La rappresentazione è così accurata, è terrificante.

Potete vedere il video dell’intervista a Kutcher qui sotto:

Vi ricordiamo che Triangle of Sadness ha recentemente ricevuto 3 nomination agli Oscar: miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Il suo cast è composto da Charlbi Dean, Dolly de Leon, Zlatko Burić, Iris Berben, Vicki Berlin, Henrik Dorsin, Jean-Christopher Folly, Amanda Walker, Oliver Ford Davies, Sunnyi Melles e Woody Harrelson. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

