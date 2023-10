Il regista Michael Dougherty è tornato a parlare del sequel di Trick ‘r Treat (La vendetta di Halloween), suo film del 2007 è diventato un cult amatissimo.

Intervistato da Collider Dougherty è tornato a parlare del progetto e della sceneggiatura:

Ne parlo perché lo abbiamo già detto lo scorso anno alla proiezione del Beyond Fest, il sequel è in sviluppo attivo con Legendary [..].

Spero di parlare con Legendary. Sono stati meravigliosi, dei grandi collaboratori. Ma gran parte di ciò è questione di tempismo e, come sapete, siamo appena usciti da uno sciopero, quindi il passo successivo, incrociando le dita, sarà stabilire il budget, ovviamente, la programmazione e tutto il resto… Ma abbiamo una sceneggiatura davvero, davvero fantastica per un sequel. E ho portato nel progetto anche il mio co-sceneggiatore di Krampus. Quindi anche Zach Shields e Todd Casey che hanno realizzato Krampus con me mi hanno aiutato a scrivere Trick ‘r Treat Parte 2.