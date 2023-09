Secondo quanto riportato da Variety Netflix avrebbe dato il via libera per realizzare un sequel di Troll, film norvegese diretto da Roar Uthaug (Tomb Raider, The Wave).

Uthaug tornerà dietro la macchina da presa del progetto basandosi ancora una volta su una sceneggiatura di Espen Aukan. Espen Horn e Kristian Strand Sinkerud saranno invece i produttori.

Il primo film segue la storia un gruppo di persone che devono riuscire a fermare la distruzione di Oslo per mano di un gigantesco troll da poco risvegliatosi.

Del cast facevano parte Ine Marie Wilmann (Sonja: The White Swan), Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen, Gard B. Eidsvold, Pål Anders Nordvi, Eric Vorenholt e Hugo Mikal Skår.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate