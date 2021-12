A che punto sta lo sviluppo di? Sono mesi che non si dice nulla sul film: la sua esistenza è stata rivelata ad agosto del 2020 , e da allora sono arrivate saltuariamente notizie sullo sviluppo della pellicola, incluso l’ingaggio qualche mese fa dello scenografo di Dune

È DisInsider a fornire qualche aggiornamento sul progetto, attualmente intitolato Tron: Ares, che secondo il sito sarebbe ormai in sviluppo avanzato e sarebbe slegato da un altro progetto su Tron in forma seriale per Disney+.

A quanto pare le riprese potrebbero partire già all’inizio del 2022, e i set sarebbero in preparazione. Il sito pubblica infatti alcune foto della location utilizzata in Tron e Tron: Legacy per girare le sequenze in esterni del Flynn’s Arcade. Si tratta di un edificio storico chiamato The Hull Building a Culver City (California), che recentemente è stato nuovamente riallestito con le insegne del Flynn’s Arcade, anche se modernizzate. Questo dovrebbe voler dire che la produzione presto girerà delle scene in questa location.

Altre notizie ufficiali non ci sono, ma si ribadisce che Garth Davis dirigerà la pellicola con Jared Leto nel cast, e che la Disney starebbe cercando una giovane attrice di origini asiatiche per la parte di co-protagonista: potrebbe essere Liu Yifei (Mulan). Alla stesura più recente della sceneggiatura, Jesse Wigutow.

Ricordiamo che i primi rumour circa il coinvolgimento di Jared Leto in un nuovo film della saga iniziata nel 1982 dal leggendario film di Steven Lisberger e proseguita poi con TRON: Legacy di Joseph Kosinski, approdato al cinema nel 2010, risalgono al 2017, e l’attore ad agosto del 2020 aveva spoilerato il titolo attuale del film, TRON: Ares, attraverso un tweet rapidamente cancellato, ma che, altrettanto rapidamente, era stato immortalato da un frequentatore della popolare piattaforma social (POTETE VEDERLO QUA).

Cosa ne pensate e quanto attendete TRON 3? Potete dire la vostra, come sempre, nello spazio dei commenti qua sotto!