È da parecchie settimane, anzi, mesi che non sentiamo più parlare di, ma, ora, grazie alla segnalazione fatta dal solitamente affidabile The DisInsider , arriva un piccolo aggiornamento indicativo del fatto che qualcosa, più o meno sotto traccia, si sta effettivamente muovendo.

Il sito segnala infatti che la Disney avrebbe ingaggiato il production designer di Dune, Patrice Vermette, affidandohli dunque il compito di lavorare al design della pellicola la cui lavorazione, sempre stando a The DisInsider, dovrebbe partire la prossima estate.

Le ultime notizie su TRON 3 sono arrivate, neanche a farci apposta, giusto un anno fa. Il dieci agosto del 2020 apprendevano infatti che la Disney era interessata ad affidare la regia del nuovo film della saga a Garth Davis, già dietro alla macchina da presa di Lion – La Strada Verso Casa, il film con Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David Wenham, Nawazuddin Siddiqui. La cosa non è poi stata confermata in via ufficiale ma, allo stato attuale delle cose, anche sulla relativa scheda presente su IMDb, Davis viene indicato come regista del blockbuster (cosa che, comunque, vuol dire tutto e niente).

La principale certezza è quella relativa al protagonista, Jared Leto. I primi rumour circa il suo coinvolgimento in un nuovo film della saga iniziata nel 1982 dal leggendario film di Steven Lisberger e proseguita poi con TRON: Legacy di Joseph Kosinski, approdato al cinema nel 2010 risalgono al 2017. È stata proprio la star, che presto ritroveremo in House of Gucci di Ridley Scott (GUARDA IL PRIMO TRAILER DEL FILM), a spoilerare, sempre lo scorso agosto, il titolo del terzo capitolo del franchise, TRON: Ares, attraverso un tweet rapidamente cancellato, ma che, altrettanto rapidamente, era stato immortalato da un frequentatore della popolare piattaforma social (POTETE VEDERLO QUA).

