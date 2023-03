Tron 3, il produttore aggiorna sul nuovo film: “È ancora in sviluppo”

La Disney sta tornando a puntare decisamente forte su Tron: non solo un nuovo capitolo della saga, che vedrà come protagonista Jared Leto, è in sviluppo, ma a breve al Walt Disney Word Resort sarà inaugurata l’attrazione TRON Lightcycle / Run.

Per l’occasione, Comicbook.com ha avuto modo di parlare con diverse personalità coinvolte nel franchise, tra cui Justin Springer, produttore di Tron: Legacy e del nuovo film, che ha rivelato il suo coinvolgimento nella realizzazione della giostra.

Ecco le sue parole:

La Disney fa un ottimo lavoro per assicurarsi che queste giostre non solo abbiano una storia, non siano solo attrazioni da brivido, ma si colleghino anche alla mitologia del franchise su cui si basano. E così, fin dall’inizio, sono stato coinvolto in conversazioni sulle storie che avevamo esplorato, sulla mitologia generale, che ho trascorso molto tempo ad aiutare a tenere sotto controllo, e ho anche condiviso molti artwork di Tron: Legacy e di altre cose di Tron a cui ho lavorato, proprio per aiutare a informare.

Ecco invece la reazione di Steven Lisberger, regista del film originale di Tron, uscito nel 1982, all’attrazione:

È stato un lungo viaggio, 43 anni, e ci sono stati alti e bassi, ma questo è certamente un apice che nessuno di noi avrebbe potuto immaginare. È incredibile. La giostra è incredibile. Tron: Legacy è stato incredibile. I Daft Punk [autori delle musiche del film] sono incredibili. La giostra è molto bella e credo che solo la Disney avrebbe potuto realizzare una giostra così bella. È anche incredibilmente emozionante. Se vi preoccupate che non sia abbastanza emozionante, non ci siete ancora saliti.

La conversazione poi si sposta inevitabilmente su Tron 3, le cui riprese, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbero partire in estate. A tal proposito, Springer preferisce però rimanere più sul vago, senza dare precise indicazioni temporali:

Sono un produttore del prossimo film e spero che un giorno lo realizzeremo, ma siamo ancora in fase di sviluppo. E non posso dire molto al riguardo, solo perché vogliamo mettere tutto in ordine e assicurarci di avere un film che sia all’altezza delle ambizioni dei suoi predecessori. Mi piacerebbe molto farlo. E penso che ora le idee che abbiamo esplorato in Tron, e la direzione in cui si può immaginare che queste idee si evolvano, siano più rilevanti di quanto non lo siano mai state. Quindi mi sembra il momento giusto. C’è una giostra gigante qui e ce n’è una a Shanghai… ma dobbiamo farlo bene. Dobbiamo trovare la storia e la squadra giusta. Quindi c’è ancora molto da fare prima di poter dire qualcosa sul film.

Cosa ne pensate delle parole del produttore di Tron 3? Lasciate un commento!

FONTE: CB/CB/CB