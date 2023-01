Tron 3: le riprese del film con Jared Leto inizieranno ad agosto!

Sembra che la situazione di Tron 3 si stia finalmente sbloccando: Deadline rivela infatti che la Disney è in trattative iniziali con Joachim Rønning (regista di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, Maleficent – Signora del male) per dirigere il film (al posto di Garth Davis), che come rivelato da tempo si intitolerà Tron: Ares. La troupe si sta preparando a girare ad agosto, a Vancouver.

La sceneggiatura è a cura di Jesse Wigutow: il film è un sequel diretto di Tron: Legacy, e avrà come protagonista Jared Leto, coinvolto anche come produttore assieme a Sean Bailey e Sam Dickerman.

I primi rumour circa il coinvolgimento di Jared Leto in un nuovo film della saga iniziata nel 1982 dal leggendario film di Steven Lisberger e proseguita poi con TRON: Legacy di Joseph Kosinski, approdato al cinema nel 2010, risalgono al 2017.

Vi terremo aggiornati!