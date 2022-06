In questi giorni il regista die Oblivion Joseph Kosinski è sulla cresta dell’onda grazie all’incredibile successo che Top Gun: Maverick ( LEGGI LA RECENSIONE ) sta ottenendo nei cinema di tutto il mondo.

Durante gli impegni stampa del kolossal con Tom Cruise, Kosinski ha potuto parlare anche della sua esperienza con Tron: Legacy soprattutto circa lo sviluppo del sequel che, a suo dire, è stato “ucciso” dai film dei Marvel Studios e dal franchise di Star Wars.

A Vulture ha spiegato infatti che era andato davvero molto vicino alla realizzazione effettiva della pellicola ma che poi tutto è stato bloccato dalla Disney che, nel mentre, si era decisa a investire maggiormente nei franchise di Star Wars e del Marvel Cinematic Universe.

Ci sono arrivato molto vicino. E ci ho davvero provato con tutto me stesso. Ero molto vicino a realizzarlo nel 2015, ma poi la Disney decise di staccare la spina. Non avevamo materialmente costruito ancora nulla, ma avevo scritto tutto e avevo gli storyboard per tutto il film. Ero molto emozionato perché si basava sull’inversione dell’idea alla base dei primi due film: questa volta era il mondo digitale a invadere il nostro e aveva tutto a che fare con la fusione di questi elementi.

Costato circa 170 milioni di dollari (esclusa P&A), Tron: Legacy ottenne nel 2010 un incasso di circa 400 milioni worldwide in anni in cui la Disney era riuscita a superare il miliardo di dollari d’incassi solo con due pellicole, Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma e Alice in wonderland di Tim Burton. Come sappiamo bene, il trend è cambiato in seguito alle acquisizioni dei Marvel Studios e della Lucasfilm.

Ad oggi, le pellicole della Disney (e, chiaramente, delle etichette controllate) ad aver superato il miliardo di dollari al box office sono più di venti. La maggior parte appartiene proprio ai due franchise citati.

Comunque, nonostante Tron 3 non sia mai ufficialmente entrato in produzione, è altamente probabile che, prima o poi, avremo nuovamente a che fare col franchise nato grazie al cult del 1982 diretto da Steven Lisberger. Da tempo, si vocifera infatti che la Casa di Topolino stia già lavorando al rilancio del brand con un film che verrà interpretato da Jared Leto.

Fonte: Vulture via Variety