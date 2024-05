Lo scorso 20 gennaio il regista di TRON: Ares annunciava l’inizio delle riprese del terzo film della saga e, qualche ora fa, è stato sempre Joachim Rønning a rivelare, via Instagram, che la sessione principale di riprese del blockbuster è giunta al termine (al netto di eventuali riprese aggiuntive che verranno eventualmente fatte più avanti).

Per celebrare il WRAP, Rønning ha condiviso una serie di foto sulla popolare piattaforma social, alcune delle quali sono opportunamente “censurate” in certe sezioni evidentemente per non rivelare troppo circa il film. Le trovate tutte qua sotto!

La trama della pellicola dovrebbe raccontare l’arrivo di Ares, un programma senziente che “irrompe” nel mondo reale, impreparato ad accoglierlo. Jared Leto sarà la manifestazione umana di tale programma.

Alla regia Joachim Rønning, su uno script di Jesse Wigutow e Jack Thorne. Nel cast Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, Gillian Anderson, Sarah Desjardins e Jeff Bridges.

Tron: Ares uscirà al cinema il 10 ottobre 2025.

Trovate tutto quello che c’è da sapere su TRON: Ares nella nostra scheda del film!

FONTE: Instagram

