Dopo anni di sviluppo, Tron: Ares stava finalmente per avviare la produzione, finché non è iniziato lo sciopero degli sceneggiatori, poi affiancato dallo sciopero degli attori che ha paralizzato la produzione cinematografica e televisiva non solo negli USA ma anche in molti territori in cui si girano prodotti americani.

Ieri sarebbe dovuto essere il primo giorno di riprese, ma gli scioperi hanno fermato tutto, e così il regista Joachim Rønning ha sfogato la sua frustrazione su Instagram auspicando che si riesca a trovare una soluzione quanto prima:

I momenti assolutamente migliori della mia carriera sono stati osservare un attore esibirsi davanti alla cinepresa – portando la scena e il testo a un livello superiore. Sono stato fortunato a collaborare con talenti straordinari. È una parte enorme di ciò che mi rende un filmmaker. Tuttavia, come nel mio caso, essere attore o sceneggiatore significa essere freelance. E posso dirvi che l’incertezza costante non è una cosa per tutti. In tal senso, non penso che sia irragionevole chiedere maggiore sicurezza.

Molti dei miei migliori amici sono sceneggiatori. Tutto inizia da una storia. Tutto inizia da loro. E deve continuare così. Questo significa che l’intelligenza artificiale deve essere regolamentata. Non ci sono dubbi sulle minacce che la tecnologia rappresenta per tutti i creativi.

Oggi sarebbe dovuto essere il nostro primo giorno di riprese principali per TRON: ARES (un film peraltro incentrato sull’IA e su cosa significhi, e cosa richieda, essere umani). Invece, siamo fermi, e abbiamo dovuto licenziare oltre centocinquanta persone. È indefinito, il che rende la situazione molto più difficile per tutti.

AMPTP, SAG-AFTRA e WGA devono accelerare il processo di negoziazione e non abbandonare il tavolo finché non sarà raggiunto un accordo. Questa è Hollywood. Concludiamo accordi per colazione! Perché all’improvviso abbiamo tutto il tempo del mondo quando ogni giorno è così prezioso? Queste tattiche sono estremamente frustranti. È ora di usare la diplomazia per poter tornare a lavorare – in condizioni che siano eque per tutti.