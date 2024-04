La Disney ha annunciato il calendario dei propri blockbuster nel 2025 e nel 2026, dando finalmente una data a The Mandalorian & Grogu e rinviando di un anno il film live action di Oceania (come ci si aspettava sarebbe successo, dopo che il sequel animato è stato “promosso” al cinema a novembre 2024).

Andiamo con ordine. Prima di tutto The Amateur, thriller di spionaggio con Rami Malek e Rachel Brosnahan che doveva uscire l’8 novembre di quest’anno, è stato rinviato all’11 aprile 2025. In compenso, Nightbitch, commedia horror con Amy Adams, uscirà in un numero limitato di sale il 6 dicembre grazie a Searchlight Pictures.

Dopo di che, ecco fissate le date di quattro blockbuster a partire da Tron: Ares, terzo film della saga le cui riprese sono in corso e che uscirà al cinema il 10 ottobre 2025.

The Mandalorian & Grogu uscirà al cinema il 22 maggio 2026, data in precedenza assegnata al film di Star Wars che doveva essere diretto da Taika Waititi e del quale al momento non si sa più nulla.

Toy Story 5 uscirà invece il 19 giugno 2026, mentre il live action di Oceania arriverà il 10 luglio 2026, data precedentemente “prenotata” dalla Disney per un blockbuster che ora a quanto pare non c’è più.

Ecco la lista di queste nuove date:

Nightbitch: 6 dicembre 2024

The Amateur: 11 aprile 2025

Tron: Ares: 10 ottobre 2025

The Mandalorian & Grogu: 22 maggio 2026

Toy Story 5: 19 giugno 2026

Oceania: 10 luglio 2026

Fonte: Variety

