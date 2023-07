Ospite del podcast di THR, Steven Lisberger, regista del primo Tron, uscito nel 1982, ha ricordato quando ha chiesto consiglio ai veterani dell’animazione durante la realizzazione del film. Ecco le sue parole:

Abbiamo girato una versione storyboard del primo Tron. Uno dei Nine Old Men della Disney era ancora nello studio. Ero così entusiasta di mostrarglielo, perché Dio solo sa quanto mi sarebbe servito un mentore in quel momento. Gli mostrai il nostro storyboard. Si è seduto, l’ha guardato tutto e poi si è girato verso di me e mi ha detto: “Ragazzo, sei da solo“. Poi si è alzato ed è uscito dalla stanza. Quindi, ora sto cercando di ridurre i miei input a brevi frasi che spero siano utili per loro.

Con “loro”, Lisberger fa riferimento agli autori del nuovo Tron, attualmente in sviluppo, in cui avrà un ruolo preciso: ecco quale. Nella medesima occasione, il regista ha anche riflettuto sull’iniziale flop del suo film, che aveva incassato poco più di 30 milioni di dollari al box-office statunitense prima di diventare un cult col passare del tempo. Secondo lui, questo è accaduto perché:

Alcune persone dello studio si sono eccitate troppo e l’hanno paragonato a Star Wars, che era intriso di nostalgia. Tron era completamente all’avanguardia. È uscito nel momento sbagliato. Si è scontrato con E.T. [uscito un mese prima negli Usa, ndr.]. Era un po’ come se il mondo si stesse dirigendo verso E.T. , che era molto sdolcinato; noi siamo diventati quel film di computer che non apprezzava la condizione umana. È stato un problema. Con il passare del tempo, l’importanza del film continua a crescere. Ogni tanto viene realizzato qualcosa che è troppo in anticipo sui tempi e poi ci vogliono anni perché venga accettato o cammini sulle proprie gambe. È quello che è successo con Tron.

La storia del film esplora infatti concetti, come la sicurezza informatica e l’intelligenza artificiale, che solo ora sono diventati d’uso comune:

La gente non ricorda quanto sia stata forte la reazione negativa ai computer nei primi anni ’80. In quel frangente eravamo addirittura in anticipo rispetto a Steve Jobs. La gente non sapeva cosa fosse Internet. La rete che è presente nella storia di Tron, e che viene suggerita nell’ultima scena, era basata su ARPANET [il precursore di Internet sviluppato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ndr.].

Tron 3 sarà un sequel diretto di Tron: Legacy, e avrà come protagonista Jared Leto, coinvolto anche come produttore assieme a Sean Bailey e Sam Dickerman. Alla regia Joachim Rønning. Le riprese della pellicola dovrebbero partire nel mese di luglio in Canada. Resta da vedere se lo sciopero degli sceneggiatori già in essere e quello degli attori in forse ritarderanno l’avvio dei lavori.

