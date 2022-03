Nel corso di un’intervista con Variety durante il SXSW,ha ricordato il suo provino inappropriato per, film del 2004 diretto da Wolfgang Petersen.

“Ho incontrato i Weinstein di questo mondo sin dall’inizio” ha commentato l’attrice, prima di aggiungere:

Ricordo di aver dovuto fare un provino per Elena di Troia e di esser dovuta andare dal dirigente dello studio in costume di scena. Mi sono sentita un pezzo di carne, mentre venivo squadrata dalla testa ai piedi mentre mi chiedevano cose come: “Perché credi che la parte debba essere tua?”.