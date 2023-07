In occasione del 25° anniversario dall’uscita nelle sale di The Truman Show, il suo sceneggiatore, Andrew Niccol, ha concesso un’intervista a ScreenRant, dove ha parlato dei suoi progetti per un sequel del film cult con Jim Carrey.

La pellicola ruota attorno ad un uomo che scopre di esser sempre stato, sin dalla nascita, il protagonista di uno spettacolo televisivo, così ecco come la storia potrebbe continuare:

Si è parlato di fare un musical – che ci crediate o no – o una serie. Quando si tratta di una forma d’arte diversa, non credo che questo tolga qualcosa all’originale. Nella mia versione di una serie, ho pensato che sarebbe stato divertente, se dopo che Truman ha attraversato il cielo, il pubblico avesse chiesto a gran voce di continuare (cosa che si percepisce alla fine del film). Immagino che ci sarebbe una rete con più canali che hanno tutti come protagonista un soggetto nato nello show. Se lo ambientassi a New York, ci sarebbe una ragazza che vive nell’Upper East Side, un ragazzo di Harlem, un bambino di Chinatown, ecc. Dato che sarebbero tutti sul loro canale e si muoverebbero nei loro ambienti, non si incontrerebbero mai. Ma alla fine della prima stagione, il ragazzo di Harlem e la ragazza ricca finirebbero per essere attratti l’uno dall’altra. Entrambi percepirebbero che l’altro si comporta in modo diverso da chiunque altro abbiano mai incontrato… perché per la prima volta hanno incontrato qualcuno che non sta recitando! (Nella seconda stagione, la rete cercherebbe disperatamente di stroncare la loro storia d’amore).

Diretto da Peter Weir, The Truman Show vede nel suo cast anche Laura Linney, Ed Harris e Paul Giamatti. Qualche anno fa, lo stesso Carrey si era espresso in merito alla possibilità di un sequel: in quest’articolo trovate le sue parole.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere un sequel di The Truman Show in forma seriale? Lasciate un commento!

FONTE: ScreenRant

Classifiche consigliate