Tsui Hark, regista e produttore della stagione d’oro del cinema di Hong Kong, produrrà insieme a Anthony McCarten il film biografico Shih, Queen of the Sea.

La sceneggiatura, scritta da McCarten (già sceneggiatore di biopic come Bohemian Rapsody e La teoria del tutto), racconta le gesta Shih, la pirata che ha dominato i mari cinesi del sud durante la Dinastia Qing. Nata in povertà, la donna si unì al pirata Cheng Yi e, alla morte di lui, assunse il comando della sua flotta (composta da circa 1800 navi e 80000 pirati). Inattaccabile dalle altre forze marine, Shihi introdusse alcune importanti riforme nel mondo pirata come l’esecuzione per stupro, lottando inoltre per ottenere l’uguaglianza tra i sessi.

Ha detto Tsui Hark a proposito del progetto:

Non potrei essere più eccitato nell’affrontare l’enormemente cinematografica e quasi incredibile storia di Shih Yang che, come racconta superbamente Anthony e la storia conferma, passò dall’essere una povera lavoratrice in un bordello galleggiante a comandare una flotta pirata che non poteva essere sconfitta dalle forze coloniali combinate di britannici, olandesi o portoghesi né dalla forza navale della Dinastia Qing.

Ancora non si sa nulla del cast, ma le riprese dovrebbero iniziare nell’estate 2024 tra Cina e Malesia.

FONTE: Deadline

